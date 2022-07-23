Российских бойцов MMA дисквалифицировали из-за пассивного поединка

Основатель лиги ACA дисквалифицировал бойцов Багова и Магомедова из-за пассивного поединка

Российских бойцов смешанного стиля (ММА) Али Багова и Рашида Магомедова дисквалифицировали из-за пассивности в поединке промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA). Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом пятого раунда в октагоне появился основатель лиги Майрбек Хасиев и заявил, что бой должен быть остановлен. «У меня нервов уже не хватает. Это что такое?! Вы что, нас за пацанов держите что ли?! Все свободны», — объявил он. Хасиев счел, что поединок мог быть договорным.

По ходу схватки бойцам неоднократно делали замечания, они получали желтые карточки от рефери из-за пассивности. В итоге поединок был признан несостоявшимся. Решение о дальнейшем участии Багова и Магомедова в боях в лиге будет принято позже.

23 июля российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283. Поединок завершился в первом раунде. Россиянин успешно провел удушающий прием.