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Брат Нурмагомедова одержал четвертую победу подряд в Bellator

Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, выиграл четвертый бой в Bellator

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов победил американца Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в субботу, 23 июля, в Вашингтоне. Бой завершился в первом раунде. Россиянин успешно провел удушающий прием.

Для 24-летнего Усмана Нурмагомедова, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, эта победа стала четвертой подряд в Bellator. Предыдущий поединок прошел в октябре прошлого года. Тогда россиянин победил удушающим приемом финна Патрика Пиетилу.

Усман Нурмагомедов ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На счету бойца 15 побед в 15 поединках. 13 из них он завершил досрочно.

Дарья Коршунова
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