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Пушков прокомментировал понижение агентством Fitch рейтинга Украины

Российский сенатор Пушков заявил о практически безнадежных перспективах экономики Украины
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто «территория на выброс», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал новость о том, что международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». «В экономической войне Запада против России западными лидерами совершенно забыта Украина, словно это просто "территория на выброс". Экономические перспективы Украины практически безнадежны», — подчеркнул российский сенатор.

Ранее стало известно, что Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины. В феврале рейтинг упал с уровня «B» до «CCC».

В июне сообщалось, что Украина планирует обратиться в Международный валютный фонд (МВФ) и заключить новую кредитную программу из-за значительных потерь в бюджете.

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Марина Совина
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