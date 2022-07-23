Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины с «CCC» до «C»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C"», — отметили специалисты.

В феврале агентство заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC». При этом Fitch не стало присваивать рейтингу прогноз.

В июне аналитики агентства также рассказали, что Европейский союз (ЕС) потратит более трех лет на то, чтобы возместить полное прекращение поставок российского газа. По их словам, Европа страдает от ограничений, связанных с поставками и инфраструктурой из-за ситуации на Украине.

Fitch Ratings — рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с Moody's и Standard & Poors. Имеет две штаб-квартиры — в Нью-Йорке и Лондоне, а также 51 представительство.