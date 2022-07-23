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Валиева расплакалась после вопроса об Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Валиева рассказала об эмоциях во время выступления на Олимпиаде и расплакалась

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об эмоциях во время выступления на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос об Играх, 16-летняя фигуристка расплакалась. Спортсменка поделилась, что во время короткой программы сильно ощущала поддержку, несмотря на пустые трибуны. «На произвольной почему-то именно в тот момент почувствовала, будто я одна. Это очень плохо. Уже на старт вышла, было видно по глазам, что страх окутал. Тем не менее хочу очень всех поблагодарить, потому что плакала каждый день», — отметила Валиева.

Во время Олимпиады-2022 вокруг Валиевой разгорелся допинг-скандал. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого была перенесена церемония награждения по итогам командного турнира, где фигуристка в составе сборной России выиграла золото.

Валиеву хотели отстранить от дальнейшего участия в Играх — на этом настаивали Всемирное антидопинговое агентство и Международный олимпийский комитет. Однако Спортивный арбитражный суд позволил россиянке продолжить выступления. В личном турнире россиянка заняла четвертое место.

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Дарья Коршунова
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