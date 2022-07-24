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«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, пенальти реализовал Антон Миранчук

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-2. На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий ростовчан Николай Комличенко. На 35-й минуте пенальти реализовал полузащитник железнодорожников Антон Миранчук. На 88-й минуте вывел «Ростов» вперед хавбек Даниил Уткин. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте вновь счет сравнял полузащитник Константин Марадишвили.

После двух матчей РПЛ «Локомотив» и «Ростов» делят десятое и 11-е места в турнирной таблице РПЛ, набрав по два очка. Лидирует московский ЦСКА, имея в активе шесть очков.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с петербургским «Зенитом» 30 июля в 17:30 по московскому времени. «Ростов» дома сыграет с подмосковными «Химками» 31 июля в 20:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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