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Легионер клуба РПЛ навал сроки возвращения российских команд в еврокубки

Легионер «Сочи» Нобоа заявил, что российские клубы вернут в еврокубки в следующем сезоне

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о возвращении российских команд в еврокубки. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Легионер навал сроки возобновления выступлений клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на международной арене. «Думаю и надеюсь, что в следующем году российские клубы вернут в еврокубки. Мы заслуживаем играть в Европе. Когда наши клубы играют на таком высоком уровне, не хочется этого лишаться», — заявил Нобоа.

30 июня Нобоа прокомментировал решение остаться в «Сочи». «Мне и моей семье комфортно в Сочи, меня все устраивает. Сильная команда, отличные условия — зачем что-то менять?» — заявил футболист.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в РПЛ. Опция действует до июня следующего года.

Алексей Гусев
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