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Умер двукратный чемпион мира по биатлону

Двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков умер в возрасте 76 лет

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Двукратный чемпион мира по биатлону Юрий Колмаков умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Колмаков скончался в Минске. О причинах смерти спортсмена не сообщается. В СБР выразили искренние соболезнования родным и близким Колмакова, а также Белорусской федерации биатлона.

Колмаков становился чемпионом мира в 1973-м и 1974-м годах. На первенствах планеты он завоевал золотые медали в эстафетных гонках в составе сборной СССР.

11 января в возрасте 70 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев. Он завоевал две золотые медали на зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде. Спортсмен победил в эстафете и индивидуальной гонке. Кроме того, на тех же соревнованиях Алябьев взял бронзу в спринте.

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Дарья Коршунова
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