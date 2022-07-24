МИД России назвал число заблокированных в портах Украины иностранных судов

Лавров заявил, что около 70 иностранных судов до сих пор заблокированы в портах Украины

Около 70 иностранных судов из 16 или 17 стран до сих пор заблокированы в портах Украины. Такое число назвал глава МИД России Сергей Лавров, передает в воскресенье, 24 июля, корреспондент «Ленты.ру».

«Включая, кстати, одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет», — отметил министр.

Ранее Лавров сообщил, что у Москвы нет никаких предубеждений против того, чтобы возобновить переговоры с Украиной. По его словам, продолжению диалога мешает сам Киев, а также его западные партнеры.

23 июля в Министерстве обороны заявили, что десятки заблокированных зарубежных судов не могут выйти из портов Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного из-за созданной Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности.