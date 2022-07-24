Появились подобности самовольного отъезда иностранца из «Динамо»

Агент покинувшего «Динамо» Гильермо Варелы заявил, что футболист не сбегал из команды

Агент самовольно покинувшего московское «Динамо» уругвайского футболиста Гильермо Варелы Оскар Бентанкур рассказал подробности случившегося. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бентанкур заявил, что иностранный футболист не сбегал из «Динамо», а собирался подписать контракт с «Фламенго». По его словам, москвичи должны сделать предложение по новому контракту, если хотят сохранить Варелу. «Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не большая. Если разница будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию», — подчеркнул агент.

24 июля в «Динамо» сообщили, что Варела не примет участия в матче чемпионата России против «Торпедо». В клубе сочли действия игрока нарушением контрактных обязательств.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.