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Появились подобности самовольного отъезда иностранца из «Динамо»

Агент покинувшего «Динамо» Гильермо Варелы заявил, что футболист не сбегал из команды

Фото: Shutterstock

Агент самовольно покинувшего московское «Динамо» уругвайского футболиста Гильермо Варелы Оскар Бентанкур рассказал подробности случившегося. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Бентанкур заявил, что иностранный футболист не сбегал из «Динамо», а собирался подписать контракт с «Фламенго». По его словам, москвичи должны сделать предложение по новому контракту, если хотят сохранить Варелу. «Гильермо останется в Москве, если разница в деньгах будет не большая. Если разница будет большой, Вареле придется уехать в Бразилию», — подчеркнул агент.

24 июля в «Динамо» сообщили, что Варела не примет участия в матче чемпионата России против «Торпедо». В клубе сочли действия игрока нарушением контрактных обязательств.

29-летний футболист в ночь на 24 июля покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Анастасия Борисова
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