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Спорт

В «Динамо» осудили самовольно покинувшего клуб легионера

В «Динамо» заявили о нарушении контрактных обязательств покинувшим клуб уругвайцем Варелой

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В «Динамо» осудили самовольно покинувшего клуб уругвайского футболиста Гильермо Варелу. Заявление пресс-службы бело-голубых приводит РИА Новости.

«Уругвайский защитник Гильермо Варела не примет участия в сегодняшнем матче чемпионата России против "Торпедо". Наш клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств», — сообщили в пресс-службе. Представители команды добавили, что считают решение Международная федерация футбола (ФИФА), разрешающее легионерам приостановку контрактов с российскими клубами, провокационным и дискриминационным.

Ранее в СМИ сообщали, что 29-летний футболист ночью покинул расположение клуба. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно.

Варела перешел в «Динамо» из «Копенгагена» в июле 2021 года. В составе московского клуба он принял участие в 49 матчах, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

21 июня стало известно, что ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранных игроков, выступающих в Российской премьер-лиге. Опция действует до июня следующего года.

Дарья Коршунова
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