В Пермской галерее представят тактильные копии картин для незрячих посетителей

В Пермской художественной галерее выставят пять тактильных копий известных картин

В Пермской художественной галерее представят пять тактильных копий живописных работ для незрячих людей в экспозиции русского искусства. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Министерстве культуры региона, это стало возможным благодаря победе в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы Особый взгляд (Special view).

Всего для незрячих посетителей выставят пять тактильных копий известных произведений: «Портрет графа Александра Сергеевича Строганова» художника Иоганна Баптиста Лампи (1793 год), «Богоматерь с младенцем» Федора Бруни (1823 год), «Девушка у амбара» Василия Максимова (1874 год), «Верхушки сосен» пейзажиста Ивана Шишкина (1895 год) и «Портрет» Любови Поповой (1916 год).

Ранее в июне в Ейске открылась выставка картин из природных материалов. Флористы использовали в своих работах в том числе пух, мох, лепестки, траву, кожуру фруктов. Общая тема работ и название выставки — «Магия воды».