Глава Bellator высказался о целях Федора Емельяненко

Глава Bellator заявил, что Федор Емельяненко нацелился на бой против Райана Бэйдера

Глава организации Bellator Скотт Кокер высказался о ситуации с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Его слова приводит MMA Fighting.

Промоутер отметил, что 45-летний Емельяненко нацелился на поединок против американца Райана Бэйдера перед тем, как завершить профессиональную карьеру. «Говорю вам, этот бой — именно то, чего хочет Федор. Мы это обсуждали», — заявил Кокер.

Таким образом, Кокер публично подтвердил информацию, которая ранее появилась в СМИ. 24 июля сообщалось, что Емельяненко просил руководство промоушена об организации матча-реванша против Бэйдера.

В январе 2019-го Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец нокаутировал отечественного бойца в первом раунде.