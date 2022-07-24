Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный бой

Федор Емельяненко уведомил Bellator, что хочет завершить карьеру поединком против Бейдера

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный поединок. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

«Федор Емельяненко уведомил руководство, что хочет провести последний бой в карьере против Райана Бейдера», — рассказал источник в промоушене, отметив, что с американским спортсменом вопрос пока не обсуждался.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер поделился планами на прощальный поединок Федора Емельяненко. «Я хочу сделать что-то большое для Федора. Он в отличной форме. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов. Хотим дать Федору что-то эпичное», — сказал он. Также из заявления главы Bellator стало известно, что, вероятно, бой не состоится в России, поэтому промоушену необходимо найти нейтральную территорию и определиться с датой проведения.

В марте президент Bellator сообщил о невозможности проведения прощального боя Емельяненко на Красной площади. Он отметил, что американская организация была вынуждена отменить поединок в России.

Федор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. На его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.