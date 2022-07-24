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Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный бой

Федор Емельяненко уведомил Bellator, что хочет завершить карьеру поединком против Бейдера

Фото: David Mandel / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный поединок. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

«Федор Емельяненко уведомил руководство, что хочет провести последний бой в карьере против Райана Бейдера», — рассказал источник в промоушене, отметив, что с американским спортсменом вопрос пока не обсуждался.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер поделился планами на прощальный поединок Федора Емельяненко. «Я хочу сделать что-то большое для Федора. Он в отличной форме. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов. Хотим дать Федору что-то эпичное», — сказал он. Также из заявления главы Bellator стало известно, что, вероятно, бой не состоится в России, поэтому промоушену необходимо найти нейтральную территорию и определиться с датой проведения.

В марте президент Bellator сообщил о невозможности проведения прощального боя Емельяненко на Красной площади. Он отметил, что американская организация была вынуждена отменить поединок в России.

Федор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. На его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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Дарья Коршунова
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