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Следователи отпустили Леонида Гозмана

Задержанного политика Гозмана отпустили из Следственного комитета и прекратят розыск

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов) отпустили из Следственного комитета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

Юрист также уточнил, что, по словам следователей, с Гозмана скоро снимут статус находящегося в федеральном розыске. При этом уголовное дело в отношении политика о неподаче уведомления о двойном гражданстве пока не прекращено, добавил Бирюков.

25 июля Гозман был задержан в Москве и доставлен в отделение полиции. Также стало известно, что политика объявили в розыск.

Адвокат Михаил Бирюков счел, что задержание Гозмана является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском политика по старому делу о двойном гражданстве.

15 июля сообщалось, что в отношении Гозмана возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве. По словам политика, несколько лет назад они с женой получили гражданство Израиля и уведомили власти о получении нового гражданства примерно через год.

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Антон Похиляк
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