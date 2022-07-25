Получение российским миллиардером гражданства Португалии подтвердилось

Представитель Андрея Раппопорта подтвердил получение миллиардером гражданства Португалии

Представитель Андрея Раппопорта подтвердил Forbes получение российским миллиардером гражданства Португалии в 2021 году.

Он это сделал по программе для прямых потомков сефардских евреев. У Раппопорта также есть паспорта России, Израиля и Кипра, рассказал его представитель. В Лугано (Швейцария) бизнесмен, по его словам, живет на основании вида на жительство. Представитель миллиардера также сказал, что Раппопорт не является и никогда не был «приближенным» президента России.

Ранее о том, что российский предприниматель получил португальское гражданство узнала газета Publico. Однако она утверждала, что это произошло в 2019 году. По данным газеты, натурализации ждут еще бизнесмены Год Нисанов и Лев Леваев.

В 2021 году предприниматель Роман Абрамович тоже стал обладателем португальского гражданства благодаря принятому в 2015 году правилу о сефардских евреях. Позже прокуратура Португалии решила расследовать вопрос о предоставлении ему гражданства. В результате власти республики внесли изменения в закон о гражданстве. Теперь заявители должны иметь тесную связь с Португалией.