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Португалия рассмотрит заявки на гражданство от миллиардера под санкциями США

Португалия рассмотрит заявки на гражданство от двух миллиардеров, связанных с Россией

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

Португалия рассмотрит заявки на получение гражданства от двух миллиардеров, связанных с Россией, один из которых находится под санкциями США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что оба бизнесмена хотят сделать это по закону о выдаче паспортов потомкам сефардских евреев. Как сообщили в Минюсте Португалии, рассматриваются заявки от предпринимателей Льва Леваева и Льва Нисанова. Однако подробностей в ведомстве не раскрыли.

Лев Нисанов является сооснователем компании «Киевская площадь». Он попал под санкции США в начале июня. По оценке Forbes, его состояние составляет 1,3 миллиарда долларов. Лев Леваев владеет интегрированной алмазной компанией с шахтами в Южной Африке и другими активами, Forbes в 2018 году оценивало его состояние в 1 миллиард долларов.

Ранее газета Publico сообщила, что российский предприниматель Андрей Раппопорт получил португальское гражданство в 2019 году. В 2015 году обладателем паспорта Португалии стал предприниматель Роман Абрамович. Оба бизнесмена сделали это по закону о потомках сефардских евреев.

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Марина Совина
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