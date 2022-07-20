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Российский миллиардер получил гражданство Португалии

Publico: российский миллиардер Андрей Раппопорт получил гражданство Португалии

Фото: Paul Gilham / Getty Images

Российский предприниматель Андрей Раппопорт получил португальское гражданство в 2019 году, узнала газета Publico.

По данным издания, миллиардер смог стать обладателем гражданства республики благодаря закону, который позволяет получить местный паспорт потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Газета утверждает, что натурализации ждут еще бизнесмены Год Нисанов и Лев Леваев.

В 2021 году предприниматель Роман Абрамович тоже стал обладателем португальского гражданства благодаря принятому в 2015 году правилу о сефардских евреях. Позже прокуратура Португалии решила расследовать вопрос о предоставлении ему гражданства. По данным Reuters, в марте власти республики внесли изменения в закон о гражданстве. Теперь заявители должны иметь тесную связь с Португалией.

В апреле появилась информация, что бывший кандидат в президенты России, миллиардер Михаил Прохоров успешно получил израильское гражданство в соответствии с законом о репатриации.

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Платон Щукин
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