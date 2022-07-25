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Бывший депутат Рады допустил сдачу Харькова

Бывший депутат Рады Илья Кива допустил сдачу Харькова украинской армией
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива допустил сдачу Харькова Вооруженными силами Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он также заявил, что в городе отключат горячую воду и отопление.

«Харьков — следующий город, в котором будет отключена подача воды и тепла, так как его потеря для киевской "власти" очевидна и прогнозирована», — написал Кива. Он понадеялся, что Харьков перейдет под контроль российской армии до наступления отопительного сезона «и тогда можно будет спокойно нормализовать жизнь для харьковчан».

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