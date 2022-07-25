Бывший депутат Рады допустил сдачу Харькова

Бывший депутат Рады Илья Кива допустил сдачу Харькова украинской армией

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива допустил сдачу Харькова Вооруженными силами Украины. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Он также заявил, что в городе отключат горячую воду и отопление.

«Харьков — следующий город, в котором будет отключена подача воды и тепла, так как его потеря для киевской "власти" очевидна и прогнозирована», — написал Кива. Он понадеялся, что Харьков перейдет под контроль российской армии до наступления отопительного сезона «и тогда можно будет спокойно нормализовать жизнь для харьковчан».