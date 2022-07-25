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В Петербурге заметили катер с комплексом защиты танка «Армата»

В Петербурге заметили модернизированный катер с пусковыми установками КАЗ «Афганит»

Фото: Rickard Andersson / Balancer

В ходе репетиции главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге заметили модернизированный патрульный катер проекта 03160 «Раптор» с пусковыми установками. Катер получил мортиры, которые похожи на мортиры комплекса активной защиты (КАЗ) «Афганит» танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на блог bmpd в LiveJournal.

Мортиры установили вдоль бортов корпуса катера. Авторы bmpd предположили, что установленное на крыше катера устройство является антенной КАЗ. Поражающие элементы КАЗ «Афганит» могут перехватывать кумулятивные гранаты и противотанковые управляемые ракеты.

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Катера проекта 03160 строят на верфи «Пелла». «Рапторы» предназначены для переброски десанта в прибрежной зоне, проведения поисково-спасательных операций и патрулирования. В арсенал катера входят пулеметы «Печенег» калибра 7,62 миллиметра и боевой модуль «Управа-Корд» с крупнокалиберным пулеметом. Модернизированный катер получил противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

Ранее в июле стало известно, что Министерство обороны США заключило контракт на поставку КАЗ Trophy для танков Abrams.

В июне в корпорации «Ак-Барс» сообщили, что в России завершили госиспытания двух катеров специального назначения проекта 21980 «Грачонок».

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Даниил Иринин
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