Минобороны США купит защиту для «Абрамсов»

Минобороны США заключило контракт на поставку КАЗ Trophy для танков Abrams

Министерство обороны США заключило контракт на поставку комплексов активной защиты (КАЗ) Trophy израильского производства. Комплексы предназначены для танков Abrams («Абрамс»), пишет Defence24.

В рамках договора на сумму более 280 миллионов долларов комплексы Trophy поставят компании General Dynamics Land Systems. КАЗ получат танки M1A2 SEPv2 и M1A2 SEPv3. Работы планируют завершить в июле 2027 года.

КАЗ Trophy предназначен для защиты бронетехники от противотанковых ракет. Комплекс может отслеживать потенциальные угрозы и уничтожать выпущенные по машине боеприпасы. В состав КАЗ входит радар Elta EL/M-2133, бортовой компьютер и пусковые установки с защитными боеприпасами.

Ранее в публикации 19FortyFive отметили, что модернизированный Abrams получит тактический планшет, который действует как «бронированный iPad».

В июне издание Defense News сообщило, что армия США в Европе и Африке задумалась об активной защите для боевых бронированных машин Stryker из-за специальной военной операции на Украине.