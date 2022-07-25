Российский борец погиб в горах Кабаридно-Балкарии

Российский борец Ахмед Жилетежев сорвался в ущелье в Кабардино-Балкарии и погиб

Российский борец Ахмед Жилетежев погиб в Кабаридно-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Спортсмен находился на тренировочных сборах в Приэльбрусье и решил совершить самостоятельное восхождение на гору Бука-Баши. Жилетежев сорвался в ущелье с высоты 2500 метров. Его тело обнаружила спасательная группа. Факт гибели подтвердили в Федерации спортивной борьбы Санкт-Петербурга.

Ахмед Жилетежев — бронзовый призер первенства России по вольной борьбе. Он входил в юниорскую сборную России и сборную Санкт-Петербурга.

В ноябре польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки в горах. 35-летний спортсмен упал с большой высоты в Татрах. Другие подробности произошедшего не сообщались.