Выступавший в чеченском промоушене боец погиб в горах

Польский боец MMA Матеуш Лазовски, который выступал в АСА, погиб в горах

Польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб во время тренировки в горах. Об этом сообщает Wyborcza.pl.

По информации источника, 35-летний спортсмен упал с большой высоты в Татрах. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

В 2019 году Лазовски выступил на турнире чеченского промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Варшаве. Он проиграл соотечественнику Адаму Палашу удушающим приемом. В настоящее время организация также подтвердила смерть спортсмена и выразила соболезнования его семье.

Всего в активе поляка шесть боев на профессиональном уровне. Он одержал три победы и потерпел три поражения. Последний раз Лазовски выходил в октагон в сентябре этого года.