21-летний российский хоккеист умер из-за травмы

Бывший нападающий МХК «Липецк» Андрей Болтов умер из-за травмы позвоночника. Об этом сообщается на странице команды во «ВКонтакте».

21-летний россиянин боролся с последствиями повреждения позвоночника. В начале осени «Липецк» инициировал сбор средств на лечение бывшего хоккеиста.

Болтов присоединился к клубу в 2018 году. Всего в составе «Липецка» он провел 85 матчей. На его счету 44 очка (18 заброшенных шайб и 26 результативных передач). Болтов — воспитанник магнитогорского «Металлурга».

3 ноября стало известно о смерти 24-летнего Бориса Садецки, который в прошлом защищал цвета клуба Континентальной хоккейной лиги «Слован». О причинах случившегося не сообщалось.