Российский хоккеист скончался после матча в Новосибирске

Выступающий за команду «Легион» хоккеист Константин Гнездилов умер сразу после матча в Новосибирске, об этом говорится на странице Сибирской хоккейной лиги во «ВКонтакте».

Как отметили игроки команды, мужчина скончался в возрасте 44 лет. «Он был добрым и отзывчивым товарищем, как на льду, так и в жизни, таким он останется для нас навсегда», — подчеркнули в хоккейном клубе. Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 24 октября, на стадионе СКА в Октябрьском районе Новосибирска. Что привело к летальному исходу, не сообщается. Следственный отдел начал проверку.

В июне российский игрок по хоккею с мячом Максим Ишкельдин умер в 30 лет. Его нашли мертвым в своей кровати, у молодого человека оторвался тромб.