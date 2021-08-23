Умер 31-летний бывший игрок НХЛ

Американский хоккеист Джимми Хэйс, известный по выступлениям за «Чикаго Блэкхокс», скончался в возрасте 31 года. Об этом сообщает TMZ.

«Мы гордимся теми воспоминаниями, что оставил о себе Джимми в нашем клубе с момента его дебюта в 2011 году. Мы выражаем соболезнования его семье и молимся за них», — говорится в заявлении клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Детали смерти Хэйса не афишируются. Первыми о кончине спортсмена сообщила альма-матер американца — колледж Бостона.

Хэйс выступал на профессиональном уровне с 2011 по 2019 год. Он играл также за «Флорида Пэнтерс», «Бостон Брюинс» и «Нью-Джерси Девилс». На его счету восемь матчей за сборную США.

5 июля стало известно о смерти голкипера «Коламбус Блю Джекетс» и сборной Латвии Матиса Кивлениекса. Спортсмену было 24 года.