Бывший игрок КХЛ умер в возрасте 24 лет после потери сознания

Бывший игрок выступавшего в КХЛ «Слована» Садецки умер в Словакии, ему было 24 года

Хоккеист словацкого клуба «Братислава Кэпиталс» Борис Садецки умер в возрасте 24 лет. Об этом сообщается в Instagram команды.

Пресс-служба столичного клуба выразила соболезнования близким нападающего. Там также добавили, что не будут раскрывать причины смерти Садецки до консультации с его родственниками.

В конце октября игрок потерял сознание в матче чемпионата Словакии. После этого его доставили в больницу. Садецки — бывший игрок Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), с 2016-го по 2018 год он выступал за «Слован». Форвард провел 52 матча в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

2 ноября после нокаута умер 24-летний зимбабвийский боксер Таурай Зимунья. Боксера доставили в больницу, но он так и не пришел в себя.