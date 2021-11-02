Футболист пережил остановку сердца во время матча чемпионата Норвегии

Игрок норвежского «Согндала» Палссон пережил остановку сердца во время матча и выжил

Полузащитник норвежского «Согндала» Эмиль Палссон потерял сознание во время домашнего матча против «Стьордалс Блинк» в рамках второго по силе дивизиона чемпионата Норвегии. Об этом сообщается на сайте хозяев.

Инцидент произошел на 12-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу «Согндала». Исландский футболист пережил остановку сердца, его спасли благодаря оперативным реанимационным мероприятиям. Сейчас он находится в больнице, игрок предстоит пройти углубленное медицинское обследование.

После случившегося команды не стали продолжать матч. Встреча будет доиграна позднее.

В июне этого года во время матча между сборными Дании и Финляндии на чемпионате Европы по футболу произошел похожий инцидент. Остановка сердца случилась у полузащитника датчан Кристиана Эриксена. Футболиста также удалось реанимировать, он перенес операцию и приостановил карьеру.