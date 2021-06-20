Жена пережившего сердечный приступ Эриксена рассказала о его состоянии

Жена футболиста «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена Сабрина Квист Йенсен рассказала о его состоянии после сердечного приступа. Ее слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Йенсен заявила, что ее мужу прописано восстановление, из-за чего она просит не беспокоить ее семью в ближайшее время. Она добавила, что 29-летний футболист в порядке.

18 июня стало известно, что спортсмену имплантировали кардиостимулятор и выписали из больницы. Отмечалось, что футболист может вернуться в профессию, однако точное решение медики вынесут через несколько месяцев.

12 июня Эриксен потерял сознание во время матча чемпионата Европы против Финляндии. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли в подтрибунное помещение, а затем госпитализировали. Как стало известно позже, датчанин пережил остановку сердца.

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