Уткин рассказал о негативных последствиях для России остановки сердца Эриксена

Телекомментатор Василий Уткин на своем YouTube-канале рассказал о негативных последствиях остановки сердца полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена для российской команды.

По мнению журналиста, эпизод с футболистом деморализовал датчан, которые в первом туре уступили Финляндии. Он посчитал, что, если бы этого не произошло, Дания одержала бы победу, а финны с нулем очков стали бы последними в квартете. Россия же завершила бы групповой этап на третьем месте.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня в конце первого тайма игры с Финляндией. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Встреча была прервана на полтора часа, а затем возобновилась. После паузы финны забили один мяч и одержали победу. Датчане же не смогли реализовать пенальти.

Сборная России на групповом этапе уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). Трех набранных очков не хватило команде Станислава Черчесова, чтобы подняться с последней строчки в квартете.