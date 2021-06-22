Уткин назвал Черчесова тренером-паникером

Телекомментатор Василий Уткин на своем YouTube-канале назвал наставника сборной России Станислава Черчесова тренером-паникером.

По его словам, уверенный в себе специалист не ругается с журналистами и не выгораживает себя после сказанных в эфире глупых слов. Уткин также упрекнул Черчесова в том, что тот не воспринимает критику. По мнению журналиста, у футболистов сборной России по отдельности будущее есть, но для тренера выступление на Евро — полное фиаско.

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На групповом этапе чемпионата Европы сборная России потерпела два разгромных поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0). В результате команда Черчесова заняла последнее место в группе и завершила выступление на чемпионате Европы.

Турнир завершится 11 июля. Действующим обладателем титула является сборная Португалии.