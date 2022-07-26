Чимаев обратился к сопернику и вспомнил о Чечне

Хамзат Чимаев засомневался, что Нэйт Диас примет участие в поединке с ним на UFC 279

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев поделился мнением о своем сопернике Нэйте Диасе, с которым они должны провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в сентябре. Уроженец Чечни принял участие в шоу The MMA Hour.

28-летний Чимаев усомнился, что Диас явится на поединок с ним. «Я просто жду 10 сентября. Плевать, кто будет моим соперником», — отметил он. «Просто приди», — обратился он к Диасу.

Чимаев напомнил, что его соперника причисляют к легендам UFC. «Да, его называют гангстером. Я покажу, кто тут гангстер. Мы таких ребят в Чечне на завтрак ели», — заявил боец.

20 июля стало известно, что Чимаев подерется с Диасом на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе.

На счету Чимаева пять побед в пяти поединках в UFC. Бой против Гилберта Бернса в апреле стал первым в карьере чеченца, который ему не удалось завершить досрочно.