Выявлен риск развития длительных симптомов COVID-19 у детей

JAMA Network Open: риску развития длительного COVID-19 подвержены десять процентов детей

Команда ученых из Медицинской школы Камминга при Университете Калгари, Калифорнийского университета и Медицинской школы Фейнберга Северо-Западного университета выявили риск развития длительных симптомов коронавирусной инфекции у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В ходе работы были проанализированы данные 1884 ребенка с COVID-19, которых наблюдали медики на протяжении 90 дней. Длительное течение заболевание было диагностировано почти у десяти процентов пациентов, а также у пяти процентов, обратившихся в отделение неотложной помощи. Наиболее часто встречающимися симптомами оказались усталость, слабость, одышка, кашель и затрудненное дыхание. Согласно полученным данным, дети, у которых изначально было множество проявлений COVID-19, подвергались более высокому риску длительного течения заболевания.

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