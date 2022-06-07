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Выявлено влияние COVID-19 на мозг детей в утробе матери

Европейский конгресс по психиатрии: изучено влияние COVID-19 на мозг детей в утробе матери

Фото: Sergey Voronin / Globallookpress.com

Испанские специалисты из Университетской больницы Марке де Вальдецилла выявили влияние коронавирусной инфекции на детей в утробе матери. Об этом сообщили на 30-м Европейском конгрессе по психиатрии.

Для этого ученые обследовали 21 младенца в возрасте около шести недель. Оказалось, что дети, чьи матери переболели COVID-19 во время беременности, меньше отдыхают, когда их держат на руках, а также тяжелее контролируют движения головой и конечностями по сравнению с младенцами, чьи матери не болели коронавирусом.

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Однако медики подчеркнули, что нарушения в нервной системе наблюдались не у всех детей, подвергнувшихся воздействию вируса в утробе — такой анамнез лишь увеличивает риск возникновения патологий. В дальнейшем специалисты хотят более подробно изучить это явление с большей выборкой испытуемых. Детей, у которых выявили отклонения, планируют наблюдать вплоть до достижениями ими четырехлетнего возраста.

В апреле 2022 года американские ученые обнаружили, что штамм омикрон увеличивает вероятность заболевания верхних дыхательных путей у детей в три раза.

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Елена Апазиди
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