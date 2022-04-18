Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Озвучено влияние омикрона на заболевания дыхательных путей у детей

JAMA Pediatrics: озвучено влияние омикрона на риск осложнений в дыхательных путях у детей

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Исследователи из США озвучили влияние штамма омикрон COVID-19 на заболевания верхних дыхательных путей, в частности трахеобронхита у детей. Как оказалось, этот вариант коронавируса увеличивает риск заболеть воспалением бронхов и трахеи в три раза. Результаты работы описаны журнале JAMA Pediatrics.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более чем 18 тысяч детей, которые переболели COVID-19 в период с марта 2020 года по февраль 2022-го. Довольно значимая доля детей перенесли трахеобронхит и другие осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией, причем эта группа существенно увеличилась в три раза после появления штамма омикрон. Доля таких заболевших составила 4,1 против 1,5 процента пациентов с другими вариантами SARS-CoV-2.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа 2021
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021

Медики подчеркнули, что около 20 процентов детей с трахеобронхитом попадают в реанимационные отделения и им требуется подключение к системе искусственной вентиляции легких. Полученные результаты необходимо учитывать при подборе терапии, считают проводившие исследование ученые.

Ранее специалисты из Медицинской школы Кейсовского университета Западного резервного района (CWRU) выделили различия в тяжести течения заболевания штаммов омикрона и дельта COVID-19 у детей младше пяти лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал кадры пожара на крейсере «Москва»
В Кремле оценили ход переговоров с Украиной
Кремль оценил ход спецоперации России на Украине
«Роскосмос» перенес запуск первого высокоорбитального спутника ГЛОНАСС
Кремль ответил на вопрос о реакции Путина на обращение жены Медведчука
Части россиян посоветовали есть меньше яиц в Пасху
Глава ОКР оценил возможный переход российских федераций в азиатские конфедерации
Крупная российская авиакомпания начнет летать в ОАЭ на SSJ-100
Определено лучшее время для ремонта квартиры
МакSим впервые после тяжелой болезни спела на сцене и поразила зрителей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.