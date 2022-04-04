Названо различие в тяжести течения омикрона и дельты у детей

Ученые CWRU выяснили, что дети заражались омикроном в шесть-восемь раз чаще, чем дельтой

Специалисты из Медицинской школы Кейсовского университета Западного резервного района (CWRU) назвали различия в тяжести течения заболевания коронавирусной инфекцией, вызванного омикроном и дельтой, у детей младше пяти лет. Результаты работы описаны в JAMA Pediatrics.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 651 тысячи детей из США в период с сентября 2021 года по январь 2022 года. Выяснилось, что вариант омикрон в шесть-восемь раз более заразен, чем дельта. Кроме того, вероятность госпитализаций при первом штамме была на 16 процентов меньше по сравнению с дельтой, также на 85 процентов сокращались шансы подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основные выводы работы заключаются в том, что дети гораздо чаще заражаются омикроном, чем дельтой, однако вероятность тяжелого течения заболевания с этим вариантом значительно снижается.

В феврале 2022 года исследователи из Германии объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом коронавируса среди детей.