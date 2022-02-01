Ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом среди детей

Немецкие ученые объяснили внезапный скачок заражения омикрон-штаммом коронавируса среди детей. Результаты исследования опубликованы на портале BioRxiv.

«Наши данные показывают, что омикрон увеличил способность подавлять выработку интерферона в результате инфекции и лучше противостоять противовирусному действию внешнего экзогенного интерферона», — отметили специалисты.

Исследователи добавили, что именно интерфероновый ответ играет ведущую роль в защите детей от инфекций.

Профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус в беседе с «Известиями» отметил, что новый вариант коронавирусной инфекции более контагиозный и лучше умеет «цепляться» за рецепторы на клетках. По словам ученого, дети являются подходящей нишей для омикрона.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн согласился с тем, что большая опасность заражения детей новым штаммом связана с его лучшей способностью «цепляться» за рецепторы клеток. «Скорее всего, большая заразность омикрон-штамма для детей по сравнению с дельтой объясняется тем, что у них меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях», — сказал он.

В ноябре национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет «Спутник M». Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее Минздрав оценил переносимость вакцины от коронавируса у подростков. По данным ведомства, несовершеннолетние хорошо переносят прививку.