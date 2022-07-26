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Среда обитания

Соседка Чубайса продаст особняк в Подмосковье

В подмосковной деревне Переделки по соседству с особняком Чубайса продадут дом

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В подмосковной деревне Переделки Одинцовского района выставили на продажу особняк. Ранее по соседству проживал бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Об этом сообщает портал Ura.Ru в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, владение принадлежит Елене Демидовой. Она попросила за трехэтажный дом 950 миллионов рублей. Резиденция располагается на просторном участке и занимает три тысячи квадратных метров. Комнаты оформлены в светлых тонах с золотистым декором.

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В апреле журналисты раскрыли подробности обустройства особняка Чубайса в деревне. Площадь двух объединенных участков резиденции составила 1,56 гектара: на территории, в частности, расположена основная жилая постройка в 2,7 тысячи квадратных метров, гостевой дом площадью 736 квадратных метров, а также дом охраны и гараж.

В марте Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Через месяц он по собственному желанию ушел из составов советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».

Нина Ташевская
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