Соседка Чубайса продаст особняк в Подмосковье

В подмосковной деревне Переделки по соседству с особняком Чубайса продадут дом

В подмосковной деревне Переделки Одинцовского района выставили на продажу особняк. Ранее по соседству проживал бывший глава «Роснано» и экс-спецпредставитель президента Анатолий Чубайс. Об этом сообщает портал Ura.Ru в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, владение принадлежит Елене Демидовой. Она попросила за трехэтажный дом 950 миллионов рублей. Резиденция располагается на просторном участке и занимает три тысячи квадратных метров. Комнаты оформлены в светлых тонах с золотистым декором.

В апреле журналисты раскрыли подробности обустройства особняка Чубайса в деревне. Площадь двух объединенных участков резиденции составила 1,56 гектара: на территории, в частности, расположена основная жилая постройка в 2,7 тысячи квадратных метров, гостевой дом площадью 736 квадратных метров, а также дом охраны и гараж.

В марте Чубайс покинул пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития. Через месяц он по собственному желанию ушел из составов советов директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод».