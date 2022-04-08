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В особняке Чубайса нашли 20 комнат, бассейн, домашний кинотеатр и огромный гараж

KP.RU сообщила о 20 комнатах, бассейне, кинотеатре и огромном гараже в особняке Чубайса

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналисты раскрыли подробности обустройства особняка бывшего специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолия Чубайса в Одинцовском районе Московской области. Об этом пишет KP.RU.

Речь идет о доме в подмосковной деревне Переделки, через дорогу от знаменитого поселка писателей Переделкино. Площадь двух объединенных участков резиденции, как выяснили авторы материала, составляет 1,56 гектара: на территории, в частности, расположена основная жилая постройка (2,7 тысячи квадратных метров), гостевой дом (736 квадратных метров), дом охраны (585) и гараж (374).

Как рассказал газете человек, имеющий отношение к заказам на строительные работы в особняке Чубайса, в основном здании находится более 20 комнат, бассейн и большой домашний кинотеатр с дорогой техникой. Кроме того, по его словам, двухэтажные хозяйский и гостевой дом располагают подвальными помещениями. Источник также сообщил, что гараж представляет собой огромный бокс, который способен вместить по меньшей мере десять легковых авто бизнес-класса.

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По некоторым данным, стоимость объекта оценивается более чем в два миллиарда рублей. Жена Чубайса, режиссер и телеведущая Авдотья Смирнова, в прошлых интервью упоминала, что дом был возведен по проекту знаменитого архитектора Сергея Скуратова.

7 апреля Хамовнический суд Москвы вызвал Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже имущества в деревне Переделки. По делу проходят его бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. Ущерб оценен в один миллиард рублей.

При этом мобильный телефон Чубайса в настоящее время недоступен, на звонки суда он не отвечает и повестки не забирает. По некоторым данным, бывший чиновник находится в Турции. В конце марта СМИ опубликовали фото похожего на него мужчины у банкомата в Стамбуле. Позднее его якобы заметили в одном из турецких ресторанов в компании актрисы Паулины Андреевой. В Кремле в свою очередь официально подтвердили, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию.

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Варвара Кошечкина
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