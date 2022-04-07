Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего

Хамовнический суд Москвы вызвал Анатолия Чубайса для дачи показаний в качестве потерпевшего. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров отметил, что решение суда о вызове Чубайса в качестве потерпевшего принято впервые с момента рассмотрения дела, которое слушается уже в третий раз. При этом мобильный телефон Чубайса недоступен, на звонки суда он не отвечает и повестки не забирает.

23 марта Анатолия Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. На фото мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позднее его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука

В 2017 году следствие оценило ущерб по делу о краже имущества Чубайса в один миллиард рублей.

По делу о краже у Чубайса усадьбы в деревне Переделки проходят его бывший управляющий имуществом, глава швейцарской SFO Concept AG Илья Сучков и президент некоммерческой организации Антикоррупционной академии Муса Садаев. Сучкова арестовали в июне 2017 года. В сентябре 2016 года Forbes сообщал, что мужчина оформил в собственность SFO Concept AG недвижимость Чубайса на 40 миллионов долларов. Речь идет об усадьбе площадью 2656 квадратных метров, двух гостевых домах и других строениях. По словам Сучкова, его фирма вложила в строительство 50 миллионов долларов.

SFO Concept управляла активами Чубайса. По данным Forbes, из-за закона, запрещающего чиновникам владеть зарубежными активами, тот продал компанию Сучкову.