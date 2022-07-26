В ДНР назвали сроки взятия под контроль территории республики

Власти ДНР заявили о планах взять под контроль территорию республики до конца лета

Силы Донецкой народной республики (ДНР) планируют взять под контроль территорию ДНР до конца лета. Такой срок назвал советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Личный состав Народной милиции и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому готовы», — заявил представитель властей ДНР.

По словам Кимаковского, подразделения республики используют тактику окружения, замыкая противника в кольцо.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Данил Безсонов заявил, что территория республики будет полностью освобождена от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе.

26 июля стало известно о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске. В настоящее время на территории предприятия проходит зачистка от украинских военных.