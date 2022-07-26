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В ДНР назвали сроки взятия под контроль территории республики

Власти ДНР заявили о планах взять под контроль территорию республики до конца лета

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Силы Донецкой народной республики (ДНР) планируют взять под контроль территорию ДНР до конца лета. Такой срок назвал советник главы республики Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Личный состав Народной милиции и всех спецподразделений всех наших спецслужб к этому готовы», — заявил представитель властей ДНР.

По словам Кимаковского, подразделения республики используют тактику окружения, замыкая противника в кольцо.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Данил Безсонов заявил, что территория республики будет полностью освобождена от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе.

26 июля стало известно о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске. В настоящее время на территории предприятия проходит зачистка от украинских военных.

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Алевтина Запольская
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