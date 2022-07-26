В Харьковской области заявили о гибели мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Пять мирных жителей погибли в Харьковской области за неделю из-за обстрелов ВСУ

Пять мирных жителей погибли и еще 28 получили ранения на минувшей неделе в результате обстрелов Изюмского района Харьковской области со стороны украинских войск, заявил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов, пишет ТАСС.

Как уточнил руководитель, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали территорию практически ежедневно. В понедельник, 25 июля, украинские военные открыли огонь по одной из школ города, здание полностью разрушено. «За прошлую неделю у нас в результате обстрелов ВСУ пять убитых и 28 раненых мирных жителей», — подчеркнул Соколов.

По его данным, ВСУ прежде всего обстреливают жилую застройку и социальную инфраструктуру.

14 июля при обстреле со стороны украинских военных в городе Изюм погибли два человека, еще 15 получили ранения.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к нации объявил президент Владимир Путин.

