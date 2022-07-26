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Джошуа заявил о готовности отказаться от всех поясов в случае победы над Усиком

Энтони Джошуа заявил, что откажется от всех поясов в случае победы над Александром Усиком
Энтони Джошуа

Энтони Джошуа. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа высказался о предстоящем поединке против украинца Александра Усика. Его слова передает The Sun.

Джошуа заявил о готовности отказаться от всех поясов в случае победы над Усиком. «Вы должны научиться уважать меня как личность. Я не хочу, чтобы меня уважали только по той причине, что у меня на руках есть чемпионские титулы. Я хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами», — подчеркнул боксер.

Бой между британцем и украинцем пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Ради подготовки к поединку Усик принял решение покинуть Украину.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Он отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Дарья Коршунова
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