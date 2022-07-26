В Кремле ответили на вопрос о встрече находящегося в Москве Шредера с Путиным

Песков подтвердил присутствие Шредера в Москве и ответил на вопрос о его встрече с Путиным

Бывший канцлер Федеративной республики Германии (ФРГ) Герхард Шредер действительно находится в Москве. Этот факт подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который также ответил на вопрос о возможной его встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС во вторник, 26 июля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что такой встречи пока не запланировано, однако, контакты не исключены.

Ранее сообщалось, что Герхард Шредер прибыл «на отдых» в Москву и остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти». Отмечается, что в ответ на замечание репортера Spiegel о том, что поблизости находится штаб-квартира нефтяной компании «Роснефть», экс-канцлер ответил: «Неужели? О да, верно, вы правы».