Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Кремле ответили на вопрос о встрече находящегося в Москве Шредера с Путиным

Песков подтвердил присутствие Шредера в Москве и ответил на вопрос о его встрече с Путиным

Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Бывший канцлер Федеративной республики Германии (ФРГ) Герхард Шредер действительно находится в Москве. Этот факт подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, который также ответил на вопрос о возможной его встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС во вторник, 26 июля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что такой встречи пока не запланировано, однако, контакты не исключены.

Ранее сообщалось, что Герхард Шредер прибыл «на отдых» в Москву и остановился недалеко от штаб-квартиры «Роснефти». Отмечается, что в ответ на замечание репортера Spiegel о том, что поблизости находится штаб-квартира нефтяной компании «Роснефть», экс-канцлер ответил: «Неужели? О да, верно, вы правы».

Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ
Россиянам напомнили о возможности оформления виз в США
В Кремле оценили сроки установки турбины для «Северного потока»
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости COVID-19 в России
В 17 регионах России выявили превышение заболеваемости COVID-19
Мэр Днепра заявил о разрушенном управлении в штабе теробороны города
Убийца двух мужчин явился с повинной в подмосковный отдел полиции
Кремль предупредил об ответе на возможную отмену выдачи шенгенских виз россиянам
В Кремле ответили на вопрос о встрече находящегося в Москве Шредера с Путиным
Кремль отреагировал на ситуацию с еврейским агентством «Сохнут»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.