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В Израиле спустя три недели рассказали о письме Путина новому премьеру

В Израиле спустя три недели рассказали о письме Путина новому премьеру Лапиду

Фото: Abir Sultan / Reuters

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, несмотря на напряженность в отношениях с Москвой, получил поздравление от президента России Владимира Путина, сообщают «Вести Израиль».

«Подтверждаем российскую публикацию, согласно которой президент России Владимир Путин и премьер-министр Яир Лапид обменялись поздравлениями во вторник, 5 июля 2022 года», — говорится в заявлении канцелярии. Оно появилось на фоне многочисленных обсуждений о якобы сложных отношениях нового израильского премьера с российским президентом.

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О том, что Путин не поздравил Лапида со вступлением в должность, 22 июля сообщила газета «Коммерсантъ». Однако 26 июля на сайте издания было опубликовано уточнение со ссылкой на МИД РФ, что Путин все-таки поздравлял премьера. Яир Лапид, в свою очередь, выразил благодарность. Таким образом, об их обмене посланиями стало известно спустя три недели, поскольку Кремль официально не сообщал о направлении Лапиду письма.

25 июля израильский премьер поручил МИД страны подготовить серию политических мер в отношении России на случай закрытия еврейского агентства «Сохнут». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг агентства на все отношения Израиля и Москвы.

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Юлия Мискевич
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