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Российский смертоносный «Маркер» впервые покажут «в железе»

РИА Новости: боевой робот «Маркер» покажут на форуме «Армия-2022»

Фото: Иван Сураев / РИА Новости

Российский перспективный боевой робот «Маркер», называемый смертоносным, впервые покажут широкой общественности на военно-техническом форуме «Армия-2022», который пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

«Робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022" в рамках экспозиции "Роскосмоса". Ожидается, что на стенде Научно-технического центра "Охрана" (дочка "Роскосмоса") будут выставлены два робота: один на колесном и один на гусеничном шасси», — рассказал собеседник.

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В феврале исполнительный директор научно-производственного объединения (НПО) «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что «Маркер» выступал в качестве средства противовоздушной обороны (ПВО) и противостоял беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

В ноябре 2021 года он заявил, что «Маркер» в ходе испытаний продемонстрировал возможности форсирования реки.

В октябре НПО заметило, что главным преимуществом «Маркера» является высокая скорость вращения модуля полезной нагрузки (до 400 градусов в секунду) и точность позиционирования.

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Иван Потапов
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