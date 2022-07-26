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Спорт

Медведева рассказала о самом большом гонораре в карьере

Фигуристка Медведева рассказала, что получила самый крупный гонорар за победу на ЧМ

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью YouTube-каналу Forbes о самом большом гонораре в карьере.

«По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов. Немаленькие деньги, но долго на них не проживешь», — поделилась Медведева. Она отметила, что зачастую спортсмены не задумываются о призовом фонде турниров и сконцентрированы только на достижении победы.

Ранее Медведева высказалась об отстранении соотечественников от международных турниров по фигурному катанию. «Я об стенку убилась бы», — призналась фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане спортсменка завоевала серебро в личном и командном турнирах. Фигуристка объявила о завершении карьеры в декабре прошлого года.

Дарья Коршунова
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