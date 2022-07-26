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Медведева поставила себя на место отстраненных от международных турниров россиян

Медведева заявила, что на месте отстраненных российских фигуристов «убилась бы об стенку»
Евгения Медведева

Евгения Медведева. Фото: Bai Xueqi / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об отстранении соотечественников от международных турниров по фигурному катанию. Спортсменка высказалась в интервью каналу Forbes на YouTube.

Россиянка заявила, что общается с представителями сборной страны по фигурному катанию, но не обсуждает с ними сложившуюся ситуацию. Она также поставила себя на их место. «Я об стенку убилась бы», — добавила Медведева.

При этом фигуристка подчеркнула, что в ближайшее время в России будет проводиться много престижных внутренних соревнований. «У нас конкуренция дай бог, так что скучно не будет», — отметила спортсменка.

24 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва нашла плюсы в отстранении российских спортсменов от международных турниров. Она сочла сложившуюся ситуацию шансом для развития.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Алексей Гусев
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