Медведева поставила себя на место отстраненных от международных турниров россиян

Медведева заявила, что на месте отстраненных российских фигуристов «убилась бы об стенку»

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась об отстранении соотечественников от международных турниров по фигурному катанию. Спортсменка высказалась в интервью каналу Forbes на YouTube.

Россиянка заявила, что общается с представителями сборной страны по фигурному катанию, но не обсуждает с ними сложившуюся ситуацию. Она также поставила себя на их место. «Я об стенку убилась бы», — добавила Медведева.

При этом фигуристка подчеркнула, что в ближайшее время в России будет проводиться много престижных внутренних соревнований. «У нас конкуренция дай бог, так что скучно не будет», — отметила спортсменка.

24 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва нашла плюсы в отстранении российских спортсменов от международных турниров. Она сочла сложившуюся ситуацию шансом для развития.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.