Чемпионка ОИ нашла плюсы в отстранении российских фигуристов от турниров

Чемпионка ОИ Боброва сочла отстранение российских фигуристов возможностью стать сильнее

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва нашла плюсы в отстранении российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводит ТАСС.

Боброва сочла отстранение российских фигуристов шансом для развития.

«У нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила, понять, как они работают, как улучшиться, развивать фигурное катание в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге и стать еще сильнее, чем мы были», — заявила она.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила мнение о пользе отстранения российских фигуристов от международных турниров. Она назвала эту идею бредом сумасшедшего, добавив, что иностранцы не расстроятся из-за отсутствия российских фигуристов на международной арене.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.