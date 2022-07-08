Тарасова оценила мнение о пользе отстранения российских фигуристов от турниров

Тарасова назвала мнение о пользе отстранения российских фигуристов бредом сумасшедшего

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила мнение о пользе отстранения российских фигуристов от международных турниров. Ее слова передает Metaratings.

Тарасова назвала эту идею бредом сумасшедшего. Тренер добавила, что иностранцы не расстроятся из-за отсутствия российских фигуристов на международной арене. «Потому что им теперь психологически проще будет выступать, ведь с нашими спортсменами соревноваться очень сложно», — пояснила она.

Ранее бывшая фигуристка Бетина Попова заявила в интервью «Спорт-Экспресс», что мировое фигурное катание ничего не потеряет из-за отсутствия россиян. Она, наоборот, сочла это стимулом для развития спорта.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций фигуристы в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.